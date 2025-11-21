Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 10,42 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,4 Prozent auf 10,42 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,21 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,53 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 8.663.006 Aktien.
Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,50 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,284 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen
Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rolls-Royce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rolls-Royce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen