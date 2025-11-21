Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 10,42 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,4 Prozent auf 10,42 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,21 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,53 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 8.663.006 Aktien.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,50 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,284 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel