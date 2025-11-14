DAX23.759 -1,2%Est505.673 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 -3,8%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.273 -2,9%Euro1,1610 -0,2%Öl64,53 +2,3%Gold4.145 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz - Aktie legt zu

14.11.25 12:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
371,80 EUR 7,90 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Preisentwicklung, Kurs und längerfristiger Vergleich, Analysten)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ungewöhnlich geringe Katastrophenschäden beflügeln auch die Gewinnpläne des Versicherers Allianz. Nach einem überraschend hohen Gewinnsprung im Sommer rechnet Vorstandschef Oliver Bäte für 2025 jetzt mit einem operativen Gewinn von 17 bis 17,5 Milliarden Euro und damit oberhalb der bisherigen Zielspanne. Im dritten Quartal kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Konzern nur 60 Millionen Euro und damit nicht einmal ein Zehntel so viel wie ein Jahr zuvor. Damit erging es der Allianz ähnlich wie anderen großen Versicherern.

Wer­bung

An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Die Allianz-Aktie legte am Freitagvormittag um 2,5 Prozent auf 372,40 Euro zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im DAX. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie gut ein Viertel an Wert gewonnen und damit noch mehr als der Leitindex.

Branchenexperte Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich positiv zu den Quartalergebnissen: Der operative Gewinn liege in allen Bereichen leicht über der Markterwartung. Seine Kollegen Thorsten Wenzel von der DZ Bank und Kamran Hossain von JPMorgan äußerten sich noch etwas positiver. Hossain nimmt an, dass auch das angehobene Gewinnziel der Allianz weiterhin gestattet, mit Blick auf den Rest des Jahres etwas vorsichtig zu sein.

Insgesamt erzielte die Allianz im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 4,4 Milliarden Euro und damit fast 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach den ersten neun Monaten liegt er damit bei knapp 13,1 Milliarden Euro. Hatte Bäte für das Gesamtjahr bisher 15 bis 17 Milliarden Euro als Ziel ausgegeben, soll es nun auf jeden Fall mehr werden. Analysten hatten ohnehin im Schnitt schon mit gut 17 Milliarden gerechnet.

Wer­bung

Unter dem Strich entfiel auf die Allianz-Aktionäre im dritten Quartal ein Gewinn von 2,85 Milliarden Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dank der geringen Katastrophenschäden trug vor allem die Schaden- und Unfallsparte mehr bei. Mit einem operativen Ergebnis von 2,4 Milliarden Euro lieferte sie über ein Fünftel mehr ab als ein Jahr zuvor.

Das lag auch an den Preiserhöhungen, mit denen die Allianz die mit der Inflation steigenden Schadensummen ausgleichen will. In den ersten neun Monaten trieb allein die Erhöhung der Prämiensätze im Schaden- und Unfallgeschäft im Schnitt den Umsatz um etwa vier Prozent nach oben.

Auch die anderen Konzernsparten legten zu. Die Lebens- und Krankenversicherung steigerte ihren Gewinn im dritten Quartal um gut zwei Prozent, und das Fondsgeschäft von Pimco und Allianz Global Investors (AGI) lieferte sechs Prozent mehr ab als im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

So schoben Anleger im Sommer eine zweistellige Milliardensumme zusätzlich in die Fonds der beiden Allianz-Töchter. Netto flossen ihnen 51 Milliarden Euro an frischem Geld zu. Der Löwenanteil davon entfiel mit gut 49 Milliarden auf Pimco.

Nach dem milliardenschweren Anlageskandal bei AGI in den USA hatte die Allianz im Sommer einen Schlussstrich unter das teure Kapitel gemacht. Der Konzern hatte die US-Tochter von AGI bereits zuvor geschlossen. Im Sommer hob die US-Finanzaufsicht dann die Auflagen für den Konzern auf - rund sieben Jahre früher als ursprünglich gedacht. Damit könnten Pimco und die Lebensversicherungstochter Allianz Life of America nun wieder frei agieren, hatte Bäte im Juli erklärt./stw/err/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen