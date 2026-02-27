DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.732 -1,8%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 BVB (Borussia Dortmund) 549309 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 9 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 9
Small Caps mit Marktführerschaft: Warum Investoren diese 3 Werte übersehen Small Caps mit Marktführerschaft: Warum Investoren diese 3 Werte übersehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: SPD macht Mieterschutz zur Bedingung für Heizungsgesetz

28.02.26 13:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,04 EUR -0,01 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
11,12 EUR 0,06 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
70,45 EUR 0,20 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
16,72 EUR 0,34 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
28,57 EUR 0,36 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD macht den Mieterschutz zu einer zentralen Bedingung für das geplante neue Heizungsgesetz der Regierungskoalition. "Mit mir wird es kein Gesetz geben, das Mieterinnen und Mieter auf den Kosten sitzen lässt. Der Mieterschutz ist für mich zentral", erklärte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dem Magazin "Stern". "Wir haben Eckpunkte vorgelegt, jetzt beginnt die Detailarbeit", sagte er zum geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz.

Wer­bung

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wies die Kritik am geplanten verstärkten Einsatz von weniger klimaschädlichem Biogas zurück. Größere Mengen davon könnten aus der Ukraine importiert werden. Die oppositionellen Grünen sehen die schwarz-rote Koalition dagegen auf einem Irrweg. Biogas sei schon heute teurer als Erdgas, weil kaum verfügbar, sagte die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner. "Und es wird ja nicht günstiger werden", fügte sie hinzu.

SPD-Fraktionschef Miersch machte klar: "Die Förderung für klimafreundliche Heizungen muss verlässlich bleiben, damit der Austausch zu klimafreundlichen Heizungen weiter angereizt wird." Er erinnerte daran, dass es beim CO2-Preis bereits eine klare soziale Lenkung gebe, sodass Vermieter steigende Kosten nicht einfach an Mieter durchreichen könnten. "Daran werden wir uns in den parlamentarischen Beratungen zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz orientieren", kündigte der SPD-Fraktionschef an.

Einbau von Öl- und Gasheizungen soll erlaubt bleiben

Seit Anfang 2023 müssen Vermieter in Deutschland einen Teil der CO2-Kosten beim Heizen mit fossilen Brennstoffen mittragen. Nach einem Stufenmodell werden die Kosten zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt. Je schlechter die Energieeffizienz des Gebäudes, desto höher der Anteil des Vermieters. Der Mieterbund hält die Regelung jedoch für fehleranfällig und sie enthalte zu viele Ausnahmen für Vermieter. Aus Sicht von Eigentümerverbänden fehlt ein Anreiz für Mieter, sparsam zu heizen.

Wer­bung

Nach den Reformplänen von Union und SPD sollen Immobilienbesitzer weiterhin Öl- und Gasheizungen in ihre Wohnhäuser einbauen dürfen. Die pauschale Pflicht entfällt, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Allerdings müssen nun neue Gas- und Ölheizungen ab Januar 2029 mit einem wachsenden Anteil klimafreundlicher Brennstoffe betrieben werden.

Ministerin Reiche: Biomethan ist verfügbar

Zwar sagen Union und SPD, Mieter, die nicht selbst über ihre Heizung entscheiden könnten, sollten "vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizungen" geschützt werden. Aber Details müssen noch ausgehandelt werden.

Wirtschaftsministerin Reiche widersprach der Einschätzung von Kritikern, wonach "grüner Brennstoff" knapp und teuer sei. "Biomethan ist verfügbar, wird hierzulande produziert und schon jetzt im Markt vertrieben. Wo eine Nachfrage ist, wird sich ein Markt bilden", sagte Reiche den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Ukraine etwa biete Biogas in großen Mengen an.

Wer­bung

Es gebe noch regulatorische Herausforderungen aufseiten der Ukraine und der EU. "Aber wenn diese gelöst sind, können wir mit signifikanten Biomethanimporten rechnen", sagte Reiche.

Modell für Beimischung von Biogas soll bis Sommer kommen

Kritik am neuen Heizungsgesetz wies Reiche zurück. "Wir wollen die Verbraucher zu einer Investitionsentscheidung ermuntern, indem wir ihnen die Angst vor Überforderung nehmen und ihnen beim Umstieg auf ein modernes Heizungssystem helfen", sagte sie. "In vielen Fällen werden sich die Verbraucher für eine Wärmepumpe entscheiden. Dort, wo das nicht möglich ist, können auch neue Gasthermen zum Einsatz kommen." Ein Modell für die Beimischung "grüner Gase" werde bis zum Sommer entwickelt.

Reiche will zudem die Förderung von heimischem Gas ausweiten: "Wir haben eigene Reserven in Deutschland." Entscheidend sei, ob das Gas zu guten Bedingungen förderfähig sei. "Darüber müssen wir sprechen - gerade wenn man nicht so viele Rohstoffe hat, gerade in so herausfordernden geopolitischen Zeiten." Hierbei müsse "sehr sensibel zwischen Umweltinteressen und Rohstoffversorgung abgewogen werden".

Brantner warnt vor Abhängigkeit von US-Gaslieferungen

Grünen-Chefin Franziska Brantner warnte vor einer stärkeren Abhängigkeit Deutschlands von US-Präsident Donald Trump. "Donald Trump kann morgen schon auf die Idee kommen, uns kein LNG-Gas mehr zu liefern", sagte Brantner der "Rheinischen Post". "Dass wir uns mit Reiches Heizhammer in eine neue Abhängigkeit von den USA begeben, ist verrückt." Die nötige Energie könne Deutschland mit mehr Wind und Sonne, Speichern und optimierten Netzen selbst produzieren./sl/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen