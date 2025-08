RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag stabil

RWE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 35,89 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 36,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 35,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 744.818 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,65 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,63 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Wie Experten die RWE-Aktie im Juli einstuften

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht