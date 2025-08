RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 35,58 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 35,58 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,55 EUR nach. Bei 35,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.359 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,18 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Wie Experten die RWE-Aktie im Juli einstuften

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht