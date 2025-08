RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag höher

So entwickelt sich RWE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 36,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,62 EUR. Bei 36,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 453.864 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,56 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 31,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Wie Experten die RWE-Aktie im Juli einstuften

RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht