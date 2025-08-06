RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 36,40 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 36,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 36,40 EUR. Bei 36,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 41.930 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 31,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2025. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

