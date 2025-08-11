RWE Aktie News: RWE verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,54 EUR.

Die RWE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,54 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,79 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 35,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 453.395 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 6,30 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

