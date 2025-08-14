RWE Aktie News: RWE legt am Nachmittag zu

So bewegt sich RWE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 34,92 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 34,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 35,27 EUR. Bei 34,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 920.351 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 7,57 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,72 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

