RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 35,46 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 35,46 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 35,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,40 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 376.408 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 37,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,71 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,56 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
