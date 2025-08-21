RWE Aktie News: RWE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

RWE im Blick

Die Aktie von RWE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 35,69 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,69 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 35,73 EUR. Bei 35,48 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 306.157 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie

RWE-Aktie stärker: Deutsche Bank belässt RWE auf "Buy"