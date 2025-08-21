DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
RWE im Blick

RWE Aktie News: RWE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

22.08.25 16:09 Uhr
RWE Aktie News: RWE verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von RWE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 35,69 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,75 EUR 0,19 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,69 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 35,73 EUR. Bei 35,48 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 306.157 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für RWE-Aktie

RWE-Aktie stärker: Deutsche Bank belässt RWE auf "Buy"

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen