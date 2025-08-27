DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.502 -0,1%Nas21.647 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Profil
RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag billiger

28.08.25 16:10 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
34,59 EUR -0,30 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 34,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,00 EUR. Bisher wurden heute 664.733 RWE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,91 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
