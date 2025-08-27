RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,66 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 34,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,00 EUR. Bisher wurden heute 664.733 RWE-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,91 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,56 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen
RWE-Aktie nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am DAX-Ende
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen