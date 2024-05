S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende in Rot

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 verzeichnete am Abend Verluste.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent tiefer bei 5.266,95 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44,814 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,799 Prozent tiefer bei 5.263,63 Punkten, nach 5.306,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.282,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.262,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.116,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.096,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der S&P 500 mit 4.205,45 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 11,05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5.341,88 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 66,67 Prozent auf 0,10 USD), Marathon Oil (+ 8,43 Prozent auf 28,68 USD), Gap (+ 6,39 Prozent auf 21,65 USD), Universal Health Services (+ 2,88 Prozent auf 180,23 USD) und United Airlines (+ 2,35 Prozent auf 51,83 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-30,43 Prozent auf 0,02 USD), American Airlines (-13,54 Prozent auf 11,62 USD), Advance Auto Parts (-10,97 Prozent auf 62,48 USD), Valero Energy (-4,82 Prozent auf 155,69 USD) und The Mosaic (-4,34 Prozent auf 29,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der American Airlines-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 33.812.022 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 2,946 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 417,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

