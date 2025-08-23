Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salesforce

Kursentwicklung

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Salesforce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 8,0 Prozent auf 235,90 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 235,90 USD. In der Spitze büßte die Salesforce-Aktie bis auf 234,70 USD ein. Bei 239,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.141.574 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 56,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,98 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,824 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 28.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,32 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

