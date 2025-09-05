Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Mit einem Wert von 252,14 USD bewegte sich die Salesforce-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Salesforce-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 252,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 255,26 USD. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 251,30 USD. Bei 251,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 629.372 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,35 Prozent. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.
Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,24 Mrd. USD gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 16,75 USD fest.
