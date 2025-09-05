DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.460 -0,6%Nas21.829 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,59 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend mit roten Vorzeichen

10.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 245,16 USD.

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 245,16 USD. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 245,06 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 252,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 799.426 Salesforce-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Am 13.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 7,61 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2029 auf 16,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

