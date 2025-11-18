Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 231,83 USD.

Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 231,83 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 230,31 USD. Bei 236,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 628.821 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 37,17 Prozent niedriger. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,30 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen

Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum