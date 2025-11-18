DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.513 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke Deshalb rutscht der Euro unter die 1,16-Dollar-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

18.11.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 231,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
199,00 EUR -5,00 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 231,83 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 230,31 USD. Bei 236,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 628.821 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 37,17 Prozent niedriger. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,30 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.12.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen

Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen