Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 234,38 USD.

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 234,38 USD. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 234,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 236,24 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 164.066 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 57,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,894 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 03.09.2025. Das EPS belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Salesforce dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 USD je Aktie.

