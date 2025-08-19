Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verbilligt sich am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 245,14 USD ab.

Die Salesforce-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 245,14 USD abwärts. Bei 240,02 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,04 USD. Bisher wurden via New York 359.174 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 369,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 50,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,824 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.

Salesforce gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,59 USD gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,83 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Salesforce rechnen Experten am 02.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,32 USD je Salesforce-Aktie.

