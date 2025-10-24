Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Salesforce zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 256,55 USD.

Das Papier von Salesforce konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 256,55 USD. Bei 258,44 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 257,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.847 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte