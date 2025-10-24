Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Abend seitwärts

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Mit einem Wert von 255,23 USD bewegte sich die Salesforce-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Salesforce-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 255,23 USD. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 258,44 USD. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 254,07 USD. Bei 257,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 477.871 Stück.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 44,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 11,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Salesforce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,60 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 9,33 Mrd. USD eingefahren.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

