Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,00 EUR.
Die Salzgitter-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 22,00 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 22,00 EUR. Mit einem Wert von 22,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 804 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 35,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 69,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,226 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,76 EUR an.
Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,474 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
