So bewegt sich Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Nachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 29,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,08 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 15:52 Uhr 5,9 Prozent. Bei 30,10 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 171.955 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 17,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 94,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 20.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,493 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
17:26Salzgitter HaltenDZ BANK
12:31Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:21Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
