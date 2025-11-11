DAX23.969 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag schwächer

11.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 29,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
29,18 EUR -0,64 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:41 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 29,06 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 28,78 EUR. Bei 29,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 24.270 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 16,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,222 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 29,48 EUR.

Am 10.11.2025 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,86 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,439 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
13:46Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
13:36Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
12:11Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13:46Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
13:36Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
12:11Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

