Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Aufschlag

Kurs der Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 27,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 27,80 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 28,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 63.537 Stück.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 20,07 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,28 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 10.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Gewinn pro Aktie von -3,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 22.03.2027 werfen.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,365 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

