Blick auf Salzgitter-Kurs

20.11.25 12:06 Uhr

20.11.25 12:06 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 29,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
29,90 EUR 1,02 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 29,98 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 30,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.409 Stück gehandelt.

Bei 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 16,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 15,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,223 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,28 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 10.11.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,42 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Mrd. EUR gegenüber 2,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 23.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 22.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,365 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

