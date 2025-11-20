DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Top News
Kursentwicklung im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Vormittag

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 29,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
29,90 EUR 1,02 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,82 EUR zu. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 29,82 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.954 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,78 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 48,93 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,223 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,28 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -3,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 2,20 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,365 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

