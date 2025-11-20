Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 29,82 EUR.
Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 29,82 EUR zu. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 29,82 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.954 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 34,78 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 48,93 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,223 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,28 EUR für die Salzgitter-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -3,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 2,20 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,365 EUR ausweisen wird.
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
