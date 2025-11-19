Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Salzgitter-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 30,08 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 30,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 30,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.102 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 15,63 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,37 Prozent.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,225 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,28 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.

Salzgitter ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,20 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,336 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

