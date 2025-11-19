Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 28,98 EUR abwärts.

Die Salzgitter-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 28,98 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 28,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,06 EUR. Zuletzt wechselten 1.458 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 90,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,225 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 30,28 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 10.11.2025. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.03.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,336 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

