Salzgitter Aktie News: Salzgitter schiebt sich am Mittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 29,32 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 11:46 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 29,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.785 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 18,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,23 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 92,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,225 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,28 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 10.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,20 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 23.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Salzgitter.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,336 EUR je Salzgitter-Aktie.
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
