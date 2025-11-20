Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag im Keller

Salzgitter im Blick

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,4 Prozent auf 27,06 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,4 Prozent auf 27,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 26,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,80 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.306 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,53 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 15,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 43,72 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,223 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,28 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Am 10.11.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,48 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2026 erfolgen. Salzgitter dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.03.2027 präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,365 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

