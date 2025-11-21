DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Notierung im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag billiger

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 27,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,00 EUR -0,36 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,5 Prozent auf 27,00 EUR nach. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 26,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.968 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (15,23 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 43,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,28 EUR aus.

Am 10.11.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,34 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,48 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.03.2026 vorlegen. Am 22.03.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,365 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne

Ausblick: Salzgitter stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
10.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

