Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 27,00 EUR nach.

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,5 Prozent auf 27,00 EUR nach. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 26,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.968 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (15,23 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 43,59 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,28 EUR aus.

Am 10.11.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,34 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,48 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.03.2026 vorlegen. Am 22.03.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,365 EUR einfahren.

