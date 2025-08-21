DAX24.327 +0,1%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,57 -0,2%Gold3.331 -0,2%
So entwickelt sich Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittag freundlich

22.08.25 12:05 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 22,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,02 EUR -0,08 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:40 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,10 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 22,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,90 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.002 Stück gehandelt.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,249 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,76 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,292 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Salzgitter-Aktie: Was Analysten von Salzgitter erwarten

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

