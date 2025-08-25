DAX24.141 -0,1%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,17 -0,1%Gold3.376 -0,5%
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag ab

27.08.25 12:06 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,42 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 22,42 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,20 EUR ab. Mit einem Wert von 22,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 20.873 Aktien.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,249 EUR je Salzgitter-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,76 EUR angegeben.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

