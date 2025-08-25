Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 22,92 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 22,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 23,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.260 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,72 EUR an. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 29,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 43,46 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,249 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,76 EUR.
Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.
Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt
Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
