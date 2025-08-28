Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 22,60 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 22,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 22,60 EUR. Mit einem Wert von 22,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.790 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 42,65 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,226 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,463 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

