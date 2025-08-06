DAX24.313 +1,6%ESt505.345 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,39 +0,6%Gold3.381 +0,4%
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag

07.08.25 12:07 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 255,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
255,50 EUR 5,80 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,6 Prozent auf 255,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 256,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 252,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 321.141 Stück.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 183,74 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 28,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SAP SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Neue Analyse: DZ BANK bewertet SAP SE-Aktie mit Verkaufen

SAP SE-Analyse: SAP SE-Aktie von Baader Bank mit Add bewertet

So schätzen Analysten die SAP SE-Aktie ein

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
25.07.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

