DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant
SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit Verlusten

09.09.25 12:05 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 229,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
230,20 EUR 0,60 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 229,60 EUR. Bei 228,40 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163.749 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 23,48 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,54 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,33 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
