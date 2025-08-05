SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Montagnachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 249,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 249,30 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 248,15 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,70 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 251.677 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 187,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 291,56 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

