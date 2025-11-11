SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 217,85 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 219,00 EUR. Bei 216,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 178.607 Stück.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 23,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Abschläge von 3,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,22 EUR aus.

Am 22.10.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,08 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

