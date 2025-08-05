DAX23.948 -0,6%ESt505.313 -0,4%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,45 -0,4%Gold3.339 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

12.08.25 12:05 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 241,85 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 241,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 241,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 248,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346.295 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,22 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 188,10 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 291,56 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

