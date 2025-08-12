SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich SAP SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 236,15 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 236,15 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 237,05 EUR. Bei 236,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 116.726 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 189,22 EUR am 14.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,56 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

