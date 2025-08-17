DAX24.267 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,16 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Kursentwicklung

SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

18.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 236,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
236,60 EUR -0,15 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 236,25 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 235,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,70 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 213.275 Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,00 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 190,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 24,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 291,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

