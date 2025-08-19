SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Nachmittag ein
Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 233,40 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 233,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 233,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434.151 SAP SE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 17,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 18,58 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,56 EUR.
Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|SAP SE Add
|Baader Bank
|01.08.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|SAP SE Add
|Baader Bank
|01.08.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
