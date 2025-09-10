Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag freundlich

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 200,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 200,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 203,00 EUR. Bei 200,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.828 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,56 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,816 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

