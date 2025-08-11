Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag gesucht

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 189,90 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 189,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 190,75 EUR. Bei 186,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 46.773 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 12,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,818 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 15.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,96 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die Sartorius vz-Aktie im Juli 2025 ein