Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 190,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 190,10 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 191,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88.943 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 12,65 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,818 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die Sartorius vz-Aktie im Juli 2025 ein