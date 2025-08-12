Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 197,05 EUR.

Mit einem Wert von 197,05 EUR bewegte sich die Sartorius vz-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 200,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 195,30 EUR. Bei 199,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.199 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 48,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,73 Prozent.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,818 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

