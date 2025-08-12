DAX24.215 +0,8%ESt505.390 +1,0%Top 10 Crypto16,80 +1,4%Dow44.710 +0,6%Nas21.725 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag kaum verändert

13.08.25 16:09 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 197,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
162,40 EUR -2,80 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 197,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 200,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 195,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 199,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.187 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 48,07 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,80 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,818 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 884,30 Mio. EUR im Vergleich zu 860,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Am 15.10.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
