Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Vormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 198,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 200,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 199,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.466 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 19,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,818 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,00 EUR aus.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

